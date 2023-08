Una lite, poi viene accoltellato in stazione: muore davanti alla madre

Prima la lite, poi l'accoltellamento mortale. Un ragazzo di 23 anni è morto oggi, martedì 29 agosto, dopo essere stato aggredito nel pomeriggio alla stazione ferroviaria di Calolziocorte, in provincia di Lecco. Come riporta LeccoToday, il 23enne del Burkina Faso - con ferite da taglio all'addome e alla gamba - versava in gravi condizioni all'arrivo dei soccorsi, tanto che è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Manzoni di Lecco per il ricovero in pronto soccorso. Ma non c'è stato nulla da fare.

L'aggressione del gruppo e la lite

Poco dopo le 14 una lite avvenuta all'interno della stazione ferroviaria di Calolziocorte è degenerata in un accoltellamento: il ragazzo pare sia stato aggredito da due uomini sotto gli occhi della madre, non è ancora chiaro per quali motivi. Gli agenti della Polizia ferroviaria sono stati incaricati di eseguire le indagini del caso e hanno sentito i testimoni presenti in stazione.

L'aggressione è avvenuta nella banchina tra i binari 2 e 3 che è "coperta" dalle immagini della videosorveglianza - così come la stazione e l'interscambio -, che avranno un ruolo altrettanto importante nell'identificazione dei colpevoli su un caso che diventa di omicidio, forse figlio di un regolamento di conti.

Dopo il trasporto in ospedale, il ragazzo, residente nella stessa Calolziocorte, è morto intorno alle 15:30 dopo i disperati tentativi di salvataggio operati dal personale sanitario: troppo gravi le ferite causate in varie parti del corpo.

