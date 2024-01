È morto Angelo Stoppani, papà di Peck e re della gastronomia

Un lutto che coinvolge due mondi, quello dell'imprenditoria e quello della gastronomia. È morto all'età di 86 anni Angelo Stoppani, noto imprenditore che insieme ai fratelli è stato in grado di far conoscere il marchio Peck e il buon cibo italiano in tutto il mondo. Stoppani si è spento martedì 2 gennaio: originario di Corticelle Pieve, frazione di Dello, da una vita abitava a Milano: era stato nominato Cavaliere del Lavoro proprio per la sua attività imprenditoriale. Il funerale sarà celebrato venerdì mattina nella Basilica di Santa Maria di San Satiro, Milano: al termine della cerimonia si proseguirà per la tumulazione nella cappella di famiglia a Corticelle Pieve.

Il triste annuncio è arrivato dai familiari Paola, Enrica con Umberto, Mauro e le nipoti Federica, Martina e Alessandra. Angelo Stoppani lascia anche il fratello Carlo, titolare di una macelleria a Brescia: insieme ai fratelli Mario, Remo e Lino (quest'ultimo ancora in vita) aveva rilevato il brand e i negozi Peck di Milano. I fratelli Stoppani succedono alla famiglia Grazioli (i proprietari dell'epoca) nel 1970.

Morto l'imprenditore Angelo Stoppani

Angelo (classe 1937) inizia a lavorare a 13 anni come garzone in una salumeria di Brescia. A Milano arriva qualche anno dopo e completa la sua formazione in rinomati negozi di salumeria e gastronomia. Nel 1958 arriva il primo grande passo: si mette in proprio insieme ai fratelli Mario e Remo, a cui si aggiunge qualche anno dopo anche Lino. La prima attività viene venduta nel 1962 per un nuovo negozio più grande e nel centro di Milano.

Nel 1970, infine, i fratelli Stoppani diventano proprietari di Peck, gastronomia fondata nel 1882 da Francesco Peck, salumiere di Praga. I nuovi proprietari ampliano sempre di più l’offerta, che comprende gastronomia, salumi, formaggi, carni, panetteria, pasticceria ed un’imponente enoteca. Con un progetto di ristrutturazione, sul finire del secolo, Peck quadruplica i propri spazi; al piano terra si integrano i tre negozi che fino ad allora erano separati nelle vie adiacenti a Via Spadari (rosticceria, casa del formaggio e bottega del maiale) e al primo piano vede la luce un’elegante sala da tè.

Il marchio Peck conosciuto in tutto il mondo

Nel 1986 Peck inaugura la collaborazione con il gruppo Takashimaya, storica catena di department store giapponese, aprendo i suoi primi punti vendita all’estero. Successivamente seguono Stati Uniti, Singapore, Hong Kong, Emirati Arabi. Proprio grazie a questa espansione l'azienda arriva a dare lavoro ad oltre 130 dipendenti, con fatturati superiori ai 25 milioni di euro. Nel 2013 Angelo Stoppani lascia le deleghe operative in Peck (nello stesso anno l'azienda fu rilevata dal gruppo di Pietro Marzotto). Dieci anni prima, nel 2003, Stoppani era stato nominato Cavaliere della Repubblica. "Il suo percorso imprenditoriale - era stato scritto nella motivazione - si è sviluppato nel settore del commercio al dettaglio di generi alimentari e caratterizzato da grande lavoro, sacrificio e spirito di iniziativa, grazie ai quali, nonostante la totale mancanza di disponibilità economiche della famiglia, riesce ad affermarsi in un settore completamente diverso rispetto all'attività artigianale del padre, con prodotti esclusivi di alta enogastronomia".