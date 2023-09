Matteo Messina Denaro è morto

Matteo Messina Denaro, arrestato il 16 gennaio scorso dopo 30 anni di latitanza, è morto nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove era ricoverato, in una stanza blindata, da agosto. Il boss aveva 61 anni, era malato da tre anni di cancro al colon. Venerdì era stato dichiarato in coma irreversibile. I medici, sulla base delle indicazioni date dal paziente, che nel testamento biologico ha rifiutato espressamente l'accanimento terapeutico, nei giorni scorsi gli hanno interrotto l'alimentazione. Non si è mai pentito, era fra i mandanti delle stragi di Capaci e di via d'Amelio, delle bombe di Firenze, Roma e Milano. All'ergastolo era stato condannato anche per il sequestro e l'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo.

Le condizioni del capomafia, sottoposto dal 2020 a quattro operazioni chirurgiche e a diversi cicli di chemioterapia, sono subito apparse gravi ai medici dell'Aquila che l'hanno avuto in cura dalla cattura e che inizialmente l'hanno sottoposto alle terapie in carcere, dove era stata allestita per lui una cella con infermeria. Dopo l'ultimo intervento, il boss, molto grave, è stato trattenuto in ospedale, trattato con la terapia del dolore e poi sedato. Prima di perdere coscienza ha incontrato alcuni familiari e dato il cognome alla figlia Lorenza, avuta in latitanza e mai riconosciuta. La ragazza, insieme a una delle sorelle del capomafia e alla nipote Lorenza Guttadauro, che è anche il difensore del boss, è stata al suo capezzale negli ultimi giorni. È stato proprio il cancro al colon a portare i carabinieri del Ros e la Procura di Palermo sulle tracce del padrino riuscito a sfuggire alla giustizia per 30 anni.

Dopo una agonia di alcuni giorni è morto nell'ospedale dell'Aquila il boss Matteo Messina Denaro, l'ultimo stragista di Cosa Nostra arrestato a gennaio dopo 30 anni di latitanza. Il capomafia soffriva di una grave forma di tumore al colon che gli era stata diagnosticata mentre era ancora ricercato, a fine 2020. Dopo la cattura, Messina Denaro è stato sottoposto alla chemioterapia nel supercarcere dell'Aquila dove gli è stata allestita una sorta di infermeria attigua alla cella. Una equipe di oncologi e di infermieri del nosocomio abruzzese ha costantemente seguito il paziente apparso subito, comunque, in gravissime condizioni.

Nei 9 mesi di detenzione, il boss di Castelvetrano è stato sottoposto a due operazioni chirurgiche legate alle complicanze del cancro. Dall'ultimo non si è più ripreso, tanto che i medici hanno deciso di non rimandarlo in carcere ma di curarlo in una stanza di massima sicurezza dell'ospedale.

La Direzione sanitaria della Asl dell'Aquila da giorni aveva iniziato a organizzare le fasi successive alla morte del boss Messina Denaro e quelle della riconsegna della salma alla famiglia, rappresentata dalla nipote e legale Lorenza Guttadauro e dalla giovane figlia Lorenza Alagna, riconosciuta recentemente e incontrata per la prima volta nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila ad aprile.

Condannato per Capaci, via D'Amelio, stragi del 1993 e per l'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo

La cattura dell'ultimo superlatitante mafioso, il 16 gennaio 2023, arrivò trent'anni e un giorno dopo l'arresto di Totò Riina da parte dei Ros. Riina era rimasto libero e ricercato 24 anni, per 43 era rimasto latitante Bernardo Provenzano, non è arrivato a compierne trent'anni esatti Matteo Messina Denaro, che era in fuga dal 1993 assieme al padre, Francesco, che morì il 30 novembre del 1998 in latitanza, nelle campagne di Castelvetrano.

L'esistenza in vita di Matteo Messina Denaro era stata messa in dubbio da più di un collaboratore di giustizia ma gli inquirenti del pool che gli dava la caccia mai avevano concordato o abboccato ai tentativi di far diminuire la pressione. Morto Ciccio Messina Denaro, il testimone dell'ala corleonese della provincia di Trapani era stato raccolto da Matteo: in una lettera scritta alla fidanzata dell'epoca, Angela, dopo le stragi mafiose di Roma, Milano e Firenze, preannuncio' l'inizio della sua vita in fuga. Diabolik, u Siccu, un volto invisibile, un'esistenza messa in dubbio nonostante avesse avuto una figlia, oggi ventenne. Il boss stragista, condannato per Capaci, via D'Amelio e per le bombe del 1993 a Roma, Firenze e Milano, oltre che per l'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del pentito.

Di lui si trovarono lettere a Bernardo Provenzano, nel covo di Montagna dei Cavalli. Aveva fatto il vuoto attorno a sé, interrompendo qualsiasi collegamento col resto del mondo. Intercettazioni e biglietti su di lui erano di anni e anni fa. Non scriveva personalmente ma qualcuno che teneva i contatti per lui doveva pur esserci. Nel 1993 era stato inserito nella lista dei dieci latitanti più ricercati al mondo. Operato in Spagna all'inizio degli anni duemila, gli investigatori erano riusciti a ricostruire quale fosse la clinica iberica e a prendere il Dna. Decine gli omicidi per cui è stato condannato. Poi la cattura nove mesi fa.

