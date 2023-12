Malore improvviso mentre guida: muore ragazzo di 25 anni

Non ha avuto scampo. Un malore improvviso lo ha colpito mentre era al volante della sua auto. Una tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi sulla tangenziale di Brindisi non lontano dalla rotatoria per la strada statale 7 per Taranto. A perdere la vita un venticinquenne brindisino che conduceva una Ford Focus.

Malore in tangenziale: muore a 25 anni

La sua auto ha iniziato ad avvicinarsi sempre più al limite della carreggiata per poi fermarsi, attirando l'attenzione degli automobilisti di passaggio. C'è stato chi si è accorto dell'accaduto e ha subito chiamato i soccorsi. Vani tutti i soccorsi. Sul posto sono giunti prima gli operatori del 118 e poi la polizia stradale. I tentativi di rianimazione sono proseguiti molto a lungo. Il giovane, condotto presso l'ospedale Perrino, non si è mai ripreso. La salma è stata subito restituita alla famiglia.