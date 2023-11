Neonata muore in ospedale, era stata dimessa due giorni prima

Una neonata di appena undici giorni, Anna, è morta all'ospedale dei Bambini di Palermo lo scorso 4 novembre e la procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti ipotizzando il reato di omicidio colposo.

La famiglia della piccola si è rivolta allo Studio3A-Valore Spa e attende di conoscere i risultati dell'autopsia. Secondo quanto raccontato, la gravidanza è andata avanti senza particolari problemi e la bimba è nata alla luce il 23 ottobre all'ospedale Civico. I medici del reparto di Neonatologia avrebbero deciso "per scrupolo" di praticare il cesareo alla mamma, alla sua seconda gravidanza, "per via di alcune 'decelerazioni' nel tracciato cardiotocografico" e il parto sarebbe riuscito senza problemi con la neonata in salute. Solo dopo una settimana sono comparsi pallore e difficoltà respiratorie che hanno spinto i genitori a portarla in ospedale.

La neonata è stata sottoposta a elettrocardiogramma, visita cardiologica generale, radiografie al torace, esami del sangue e poi è stata dimessa senza che venissero riscontrate patologie. I legali della famiglia riportato il certificato di dimissioni: "La neonata non necessità di ricovero e la si rimanda alle cure del pediatra di famiglia raccomandando soltanto una modifica dello schema alimentare". Due giorni dopo, la mattina del 4 novembre, si ripresentano gli stessi sintomi e la piccola ancora una volta viene portata all'ospedale dei Bambini dove muore.

La procura ha disposto oltre all'esame autoptico anche il sequestro delle cartelle cliniche. Per avere le prime risposte certe bisognerà attendere gli esiti degli esami sui campioni prelevati e le conclusioni della perizia del consulente tecnico.

