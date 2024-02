Neonata muore per pertosse. I genitori: "Nessuno ci aveva detto di fare il vaccino"

"Non vogliamo che quello che stiamo passando noi venga vissuto da altre famiglie. Bisogna fare informazione, a noi nessuno aveva detto in gravidanza di fare il vaccino della pertosse". È lo straziante appello dei genitori di una bambina di appena 15 giorni deceduta all'ospedale materno infantile Salesi di Ancona a causa di un micidiale mix di agenti patogeni: pertosse e bronchiolite.

L'ospedale ha fatto tutto il possibile

La morte della piccola è avvenuta in circostanze drammatiche e la causa, forse, è imputabile alla scarse informazioni ricevute dalla madre durante la gravidanza. "Una tragedia che avrebbe potuto essere evitata se la mamma si fosse sottoposta alla vaccinazione per la pertosse durante la gravidanza", hanno spiegato i medici che hanno fatti tutto il possibile per cercare di salvarla. I neonati, infatti, non possono essere vaccinati prima dei due mesi di età e fino ad allora sono a rischio di contrarre infezioni.

"Prima di qualche giorno fa – ha detto la madre – non sapevo neanche che malattia fosse la pertosse. Ho fatto tutti gli esami possibili e immaginabili, mi hanno chiesto i vari tamponi prima di partorire, ma nessuno mi ha detto di vaccinarmi per la pertosse". La bimba, nata il 21 gennaio, era arrivata al Salesi con tosse e rifiuto del nutrimento. A nulla sono serviti antibiotici, intubazione e ventilazione meccanica. "Tra i vari esami fatti – racconta ancora la donna – il ginecologo non ha mai proposto la vaccinazione contro la pertosse, che va effettuata attorno alla 28esima settimana di gestazione in modo da trasferire gli anticorpi al nascituro che può essere poi vaccinato dal secondo mese di vita".

"Non sono no-vax"

"La beffa in questi giorni – continua la madre – è stata anche quella di leggere alcuni commenti in cui si dice che sono no-vax. No, sono una mamma che si è fidata del suo ginecologo e alla quale non è stato detto di questo vaccino e di quanto sarebbe stato importante per proteggere la mia bambina. Mi piacerebbe sapere quanti ginecologi consigliano questo tipo di vaccinazione e da questa tragedia almeno voglio dare un consiglio alle mamme in attesa. Vaccinatevi. In tv passa spesso lo spot del vaccino contro lo sfogo di Sant'Antonio, ma nessuno parla di quello della pertosse. Se ci fosse stata più informazione forse avremmo ancora nostra figlia tra le braccia. Viva. Medici e infermieri sono stati eccezionali, hanno pianto insieme a noi. Una dottoressa ci ha portato il gesso per fare il calco delle manine e dei piedini". La Procura non ha ritenuto necessario aprire un fascicolo sulla vicenda.