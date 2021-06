Nicola Tanturli è stato ritrovato vivo

E' stato ritrovato vivo Nicola, il bimbo di due anni scomparso dalla sua casa a Palazzuolo sul Senio. Lo rende noto la prefettura di Firenze intorno alle 9.30: la notizia ha fatto tirare a tutti un gran sospiro di sollievo. L'incubo è finito. E' stato individuato da un giornalista Rai (de La Vita in Diretta) in fondo a un dirupo nell'Alto Mugello: l'uomo ha udito alcuni lamenti e rumori mentre camminava nella zona. Non era lontano dal borgo Nicola, si era allontanato di circa due-tre chilometri da casa. Sono subito stati chiamati i soccorritori. Le condizioni del piccolo sarebbero buone, sono in corso tutti gli accertamenti medici del caso: è stato trasferito con l'elisoccorso Pegaso in ospedale.

Nicola ritrovato vivo: era in fondo a una scarpata

Il teatro del caso che ha tenuto per ore l'Italia col fiato sospeso è un territorio quasi selvaggio dell'Appennino al confine fra Toscana ed Emilia. L'area scandagliata, tutta boschi e fitta vegetazione, era ampia circa 10 chilometri quadrati. Vastissima. Un primo sorvolo con termoscanner aveva dato esito negativo, così come i controlli negli invasi. Ieri sera si era alzato in volo anche un elicottero dei vigili del fuoco con termoscanner per le ricerche notturne. Era il primo intervento reale del nuovo mezzo dell'aeronautica militare, un HH-139B, che ha strumentazioni all'avanguardia, utili negli interventi in ambienti particolarmente impervi o con scarse condizioni di luce, proprio come in questo caso. A ritrovare Nicola è stato poi invece un cronista attento, Giuseppe Di Tommaso. Il bambino era in fondo a una scarpata, a ridosso della strada e profonda una cinquantina di metri ed è stato poi recuperato da un carabiniere che si è calato nella scarpata.

Il piccolo Nicola Tanturli è vivo e sta bene! Incessante il lavoro di squadra delle Forze dell'Ordine e delle squadre di soccorso in campo. #Carabinieri #PossiamoAiutarvi #23giugno pic.twitter.com/7VAH3vjbpb — Arma dei Carabinieri (@_Carabinieri_) June 23, 2021

Era scomparso nella notte tra il 21 e il 22 giugno 2021

Nicola era sparito tra la sera del 21 giugno e la notte del 22 giugno. Almeno 200 i soccorritori schierati in un territorio impervio, tra vigili del fuoco, forze dell'ordine, volontari, spelelologi. Sono state usate come sempre in questi casi anche le unità cinofile, con i cani molecolari. Impegnati nelle ricerche anche i vicini di casa, che sono gli abitanti di un eco-villaggio dove si pratica da decenni l'agricoltura biologica. La casa della famiglia di Nicola è in una zona impervia, raggiungibile solo passando da una mulattiera, dove i cellulari prendono poco e male. Una comunità con acqua corrente ma niente luce elettrica, si vive di apicoltura, piccoli allevamenti e coltivando la terra.

Nicola è stato ritrovato, sta bene. Foto Soccorso Alpino

Lunedì sera mamma e papà avevano messo a letto i due figli. Poi hanno trovato il lettino di Nicola vuoto. Non la mattina, molto prima. Lunedì sera infatti il piccolo era stato messo a letto presto, poi i genitori si erano dedicati alle faccende agricole: l'orto, poi la sistemazione degli animali nella stalla. Quando intorno a mezzanotte la madre è andata a controllare il lettino, l'ha trovato vuoto. Forse Nicola era uscito per cercare i genitori, forse qualcos'altro l'ha spinto ad allontanarsi nel buio. Subito i genitori hanno iniziato a cercarlo. Hanno cercato per tutta la casa, poi nei terreni intorno. Poi hanno dato l'allarme ai carabinieri, alcune ore più tardi. Nessuno si è tirato indietro nelle ricerche, tutti hanno dato una mano. Fino alla fine dell'incubo.