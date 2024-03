Un uomo ha ucciso la moglie a coltellate davanti alla figlia di 5 anni, poi è scappato

Una donna di 37 anni è stata uccisa dal marito al culmine di una lite in famiglia nella serata di ieri, sabato 16 marzo, a Roma. Numerose chiamate al 112 segnalano intorno alle 23:00 urla legate ad una lite in famiglia in via Livilla, poco distanti dalla fermata metro Numidio Quadrato.

Quando i poliziotti arrivano trovano la donna priva di vita in una pozza di sangue, riversa a terra in camera da letto. Si tratta di un 37enne cinese, Li Xuemei, colpita con una coltellata all'addome. Con lei in casa la figlia di appena 5 anni. In base alla ricostruzione l'uomo avrebbe aggredito la donna con un coltello, sferrando i fendenti che l'hanno poi uccisa.

Femminicidio a Roma, cosa è successo

Il racconto dei vicini ha permesso di ricostruire la lite e la responsabilità del marito, che nel frattempo si era allontanato.

Neanche il tempo di avviare la caccia all'uomo che viene ritrovato: si tratta di un 36enne anche lui di nazionalità cinese, bloccato dai poliziotti della squadra mobile in viale dei Consoli.

Due femminicidi in poche ore

Si tratta del secondo femminicidio in poche ore: nel pomeriggio di sabato 16 marzo un 57enne, Albano Galati, ha ucciso a coltellate la moglie Aneta Danecik, 50 anni, a Taurisano, in provincia di Lecce. Una vicina, che era intervenuta per difendere la vittima, è rimasta ferita. Poi l'uomo avrebbe telefonato alla polizia per confessare l'omicidio.