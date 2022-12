Pensionato ucciso in casa, aveva ferite sul viso e su una mano

Un pensionato di 79 anni, Giuseppe Barone, è stato trovato morto dai carabinieri ieri nella sua casa a Ispica, in provincia di Ragusa. L'ipotesi è quella dell'omicidio: l'anziano aveva ferite sul volto e sulla mano destra. La porta d'ingresso inoltre sarebbe stata forzata dall'esterno.

Barone viveva in contrada Ispica e ora la casa è sotto sequestro per permettere ai carabinieri del Ris di effettuare tutti i rilievi. Appare probabile che qualcuno si sia introdotto in casa e abbia avuto una colluttazione con Barone che però non è riuscito a difendersi.

Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore di Ragusa Santo Fornasier, sono condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo provinciale e dai colleghi della Compagnia di Modica.