Luca Tisi ucciso con 30 coltellate e un colpo alla testa, ci sono due sospettati

Ci sono due sospettati per l'omicidio di Luca Tisi, il senzatetto di 58 anni trovato morto a Udine lo scorso sabato 15 aprile. Gli agenti di polizia hanno posto due uomini in stato di fermo. I due condividono lo stesso appartamento in via Deciani.

Il primo è stato individuato in casa. Il secondo uomo, vedendo la polizia, ha cercato di nascondersi in un'abitazione vicina ma senza successo. "Mi hanno suonato al campanello chiedendo rifugio. Io non ho fatto entrare il ragazzo che ho visto sull'uscio e poco dopo ha visto i poliziotti che lo bloccavano", ha raccontato una vicina secondo quanto riporta UdineToday. I due sono stati portati in questura, mentre la Scientifica sta ancora setacciando l'appartamento in cerca di indizi della loro possibile colpevolezza.

Tisi è stato ucciso con una violenza estrema. Dalla prima ispezione cadaverica è emerso che chi lo ha ucciso, ha sferrato un colpo tanto potente da perforare la scatola cranica. Poi è stato raggiunto da circa trenta coltellate. Non è ancora stato stabilito se il cric rinvenuto dai vigili del fuoco possa essere compatibile con la ferita. Anche il movente del delitto resta ancora da decifrare.