Uccide la moglie nel letto e si lancia nel vuoto

Omicidio-suicidio a Castellarano, in provincia di Reggio Emilia: Paolo Ravazzini, di 62 anni, e la moglie 60enne Rosa Moscatiello, sono stati trovati senza vita nella loro abitazione. I due cadaveri sono stati rinvenuti nella mattina di oggi, lunedì 12 giugno: l'allarme è scattato dopo la scoperta del corpo di un uomo che giaceva sotto l'abitazione dopo essere caduto dall'alto. Dopo l'arrivo dei soccorsi e dei carabinieri è emersa la gravità della tragedia: nella casa dei due anziani è stato rinvenuto il cadavere della moglie, steso sul letto e in una pozza di sangue.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine si tratterebbe di omicidio-suicidio: il 62enne avrebbe ucciso la moglie, poi si sarebbe lanciato nel vuoto dal tetto dell'abitazione. Sul posto, oltre ai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Reggio Emilia, ai vigili del fuoco e al magistrato di turno, i reparti della scientifica, per i rilievi del caso, e il medico legale per un primo esame esterno dei corpi. Il corpo senza vita dell'uomo è stato rinvenuto intorno alle 8, ma è probabile che l'omicidio della moglie sia avvenuto nelle ore precedenti. Stando ai primi accertamenti, la 60enne sarebbe stata uccisa con una coltellata mentre si trovava ancora a letto. La dinamica resta da accertare, come i motivi del terribile gesto: alla base della tragedia ci sarebbe una grave situazione familiare dovuta alle condizioni di salute della donna, che soffriva di problemi psichici ed era seguita da un centro di salute mentale della zona. In casa non sono stati ritrovati biglietti.

