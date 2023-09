Precipita per dieci metri dal tetto del capannone: morto operaio

Un operaio di 39 anni è morto al policlinico San Matteo di Pavia, oggi venerdì 29 settembre 2023, dopo essere precipitato da un'altezza di circa dieci metri mentre questa mattina lavorava in un capannone in Lomellina, a Castello d'Agogna, in provincia di Pavia. Si tratta di un lavoratore originario del Marocco e residente in Veneto, di cui per ora non sono state rese note le generalità, dipendente di una ditta esterna che stava effettuando un intervento sugli abbaini.

L'incidente si è verificato alle 10.40, in via Pascoli, in un'azienda che si occupa di rigenerare il cuoio. Il lavoratore, trovato in arresto cardiaco, è stato soccorso dall'equipe medica dell'elicottero del 118 di Milano, rianimato e trasferito al policlinico San Matteo in codice rosso, ma non è bastato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vigevano e i tecnici di Ats che si occupano di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai quali ora spetteranno gli accertamenti del caso.

