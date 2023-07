Suonano tutte le notti al citofono per gioco: inseguiti e presi a schiaffi da due pensionati

Un "gioco" durato troppo e che si è trasformato, lentamente, in esasperazione. È successo in provincia di Prato dove una coppia di coniugi settantenni si è vista suonare il citofono per ben due anni nel cuore della notte da due adolescenti per gioco. Lo schema era il solito: dopo aver suonato il citofono i due si davano alla fuga. Un "rito" che d'estate avveniva praticamente tutti i giorni, osservano i due pensionati, mentre d'inverno era una dinamica fissa del weekend. Una sera però lo schema è cambiato e i due settantenni, accecati dalla rabbia, avrebbero inseguito i due armati di bastone. Una volta raggiuntili li avrebbero presi a schiaffi invitandoli a non suonare più il campanello. Sul posto sono giunti i carabinieri ed è stata chiamata un'ambulanza perché l'anziano che si sarebbe sentito male a causa della tensione accumulata., rimediando una prognosi di dieci giorni.

I due sottolineano di aver più volte provato a parlare ai genitori dei ragazzi e di ritenere "strano" che due 14enni arrivino a suonare alla loro porta alle 3 di notte. I due minori intanto sono stati refertati con 5 giorni di prognosi, mentre l'uomo non avrebbe mai usato il bastone utilizzato per inseguirli. Era teso solo a spaventarli, almeno secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni degli inquirenti. Ora i due rischiano una denuncia da parte della famiglia dei ragazzi, con la quali, secondo quanto riporta La Nazione, sussisterebbero anche dei vincoli di parentela.

