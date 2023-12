"Preparati la bara, sto arrivando": fermato un uomo, perseguitava la ex da due anni

Da due anni era diventato lo stalker della sua ex moglie, con appostamenti, pedinamenti e messaggi minatori. A un uomo di 53 anni originario di Montefusco, in provincia di Avellino, è stato imposto il divieto di avvicinamento alla ex moglie che perseguitava ormai da due anni. L'uomo non si era mai rassegnato alla separazione e quasi ogni giorno, dall'ottobre del 2021, perseguitava la donna, una 46enne che nel frattempo aveva deciso di trasferirsi nel comune di Prata Principato Ultra. Appostamenti e pedinamenti continui, a casa e sul posto di lavoro, con messaggi intimidatori di diverso genere, come "Tempo al tempo, preparati la bara" o "Hai le ore contate, sto arrivando". Post pubblicati sui social che fino ad ora non erano stati ritenuti sufficienti per incriminarlo.

Non era bastata neanche la denuncia della donna per maltrattamenti ma, come riporta anche AvellinoToday, la donna non si è mai arresa, riuscendo a ottenere dal gip del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura, il divieto di avvicinamento ai luoghi da lei frequentata e quello di permanere nel territorio del comune dove la donna oggi risiede. Non era bastata fino a oggi una denuncia della donna per maltrattamenti. Ma la ex moglie non si è arresa e finalmente ha ottenuto dal gip del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura, il divieto di avvicinamento ai luoghi da lei frequentata e quello di permanere nel territorio del comune dove la donna oggi risiede.

Le indagini dei carabinieri di Montefusco hanno messo in luce l'estrema pericolosità delle azioni compiute dall'uomo, che era arrivato a seguire ogni spostamento della donna. La svolta decisiva è arrivata con le testimonianze della figlia, di suo padre e dei datori di lavoro, che hanno confermato alle forze dell'ordine gli atti persecutori. Una battaglia finalmente vina dalla 46enne, che dopo due anni spera nella fine di un incubo.

