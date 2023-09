Strage del Mottarone: chiesto il processo per 6 persone e 2 società

Per l'incidente della funivia del Mottarone, in cui il 23 maggio 2021 morirono 14 persone, la procura di Verbania ha chiesto il processo per otto persone, tra fisiche e giuridiche. Oltre alle due società, si tratta di Luigi Nerini, titolare delle Ferrovie del Mottarone, Enrico Perocchio e Gabriele Tadini, allora rispettivamente direttore d'esercizio e capo servizio dell'impianto e, per Leitner (il gruppo incaricato della manutenzione), Anton Seeber, presidente del cda, Martin Leitner, consigliere delegato e Peter Rabanser, responsabile del customer service.

Le accuse contestate a vario titolo sono attentato alla sicurezza dei trasporti, rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, disastro colposo, omicidio plurimo colposo, lesioni colpose gravissime e solo per Tadini e Perocchio anche il falso. Ora la parola passa al gup. Le indagini, coordinate dal procuratore Olimpia Bossi e dal pm Laura Carrera, sono state chiuse il 19 maggio scorso per gli 8 indagati, mentre si era proceduto allo stralcio delle posizioni poi archiviate di 6 tecnici di ditte esterne che, in subappalto, si erano occupate di controlli e lavori sulla funivia e della realizzazione della testa fusa.

Due gli elementi al centro dell'inchiesta: le ragioni per cui la fune traente si spezzò e il mancato funzionamento del sistema frenante di sicurezza, dovuto all'inserimento dei cosiddetti forchettoni. Per accertare le cause dell'incidente sono state prodotte due perizie, depositate nel settembre dello scorso anno e successivamente discusse nel corso dell'incidente probatorio tra ottobre e dicembre, che hanno rilevato che la fune era corrosa ben prima dell'incidente e che una corretta manutenzione avrebbe potuto rilevarlo.

Intanto proseguono le trattative per quanto riguarda i risarcimenti alle parti offese che, in caso di accordo, potrebbero uscire dal procedimento. La richiesta di rinvio a giudizio era "assolutamente prevedibile, prevista, scontata", ha detto all'Agi l'avvocato Andrea Da Prato, legale di Enrico Perocchio. "Sarà ora importante vedere i tempi dei prossimi passaggi".

