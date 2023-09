L'elettricista italiano di 24 anni che voleva unirsi all'Isis

La polizia di Bologna ha fermato a Cesena un ragazzo di 24 anni, cittadino italiano di origine tunisina, accusato del reato di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Dalle indagini è emersa "la ferma determinazione dell'uomo a raggiungere i teatri di jihad siro-irachena dopo aver intrapreso un percorso di radicalizzazione che lo ha portato a una profonda adesione alle ideologie dell'estremismo islamico", scrivono gli inquirenti. Il giovane, secondo le accuse, si era radicalizzato per andare a combattere per la "guerra santa contro gli infedeli" in Siria e in Iraq. Faceva l'elettricista per guadagnare i soldi necessari a partire.

L'indagine è iniziata nel mese di luglio. Significativo al riguardo quanto emerso dal monitoraggio dell'attività online dell'indagato, il quale ha mantenuto sistematici contatti virtuali con esperti religiosi dell'Isis che hanno rinforzato la sua determinazione operativa, alimentata anche dall'ossessiva visione di scene di jihad e ascolto di sermoni e anasheed (un tipo di canto religioso islamico) dedicati al martirio, presenti nel web e su piattaforme social (Instagram e Telegram).

Gli inquirenti hanno avuto riscontri sul fatto che il giovane, che vive a Cesena, avesse preso contatti con un "facilitatore" che avrebbe agevolato il suo viaggio e il reclutamento nelle fila del circuito jihadista.

