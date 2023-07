Si tuffa nel fiume e scompare: ore d'angoscia per un ragazzo di 27 anni

Un tuffo per combattere il caldo afoso, poi la tragedia. Da poco prima delle 17:30 i vigili del fuoco sono impegnati sul fiume Brenta, nel comune di Campo San Martino, in provincia di Padova, per la ricerca di un ragazzo di 27 anni, originario della Tunisia, che dopo essere entrato in acqua non è più riemerso. Il dramma, come riferisce PadovaOggi, si è consumato in una zona tristemente nota per aver ospitato nel passato altre tragedie analoghe con giovanissime vittime che dopo un tuffo hanno incontrato la morte.

L'allarme e i soccorsi

Gli amici del ventisettenne non vedendolo riaffiorare dopo il tuffo nel Brenta si sono preoccupati. C'è voluto poco a capire che stava capitando qualcosa di grave. All'altezza di via Basse sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco da Venezia e Cittadella e il personale medico del Suem 118. Le ricerche stanno andando avanti senza sosta, con la speranza di ritrovare ancora in vita il ragazzo. Al lavoro ci sono i sommozzatori che stanno passando al setaccio ogni angolo del Brenta nelle immediate vicinanze di dove il giovane si è tuffato. Si tratta di una zona molto pericolosa, dove da anni è vietata la balneazione, caratterizzata da profonde buche, una corrente che può mettere in difficoltà chi nuota e numerose chiuse che rischiano di trasformarsi in trappole mortali.

