Riccardo Vinci, il ragazzino di 16 anni morto dopo un incidente in motorino

Riccardo Vinci, 16enne di Macherio, in Brianza, è morto dopo due giorni trascorsi in un letto d'ospedale al San Gerardo di Monza a lottare per la vita dopo un incidente stradale. Sedici anni da compiere a breve, il giovanissimo è rimasto coinvolto in un tragico schianto mentre era in sella al suo motorino nella serata di sabato 27 gennaio a Lissone. Erano le 20.30 quando il mezzo su cui viaggiava è finito a terra dopo lo scontro con un'utilitaria guidata da un 70enne in via Di Vittorio.

I carabinieri della compagnia di Desio stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. Riccardo Vinci dopo lo schianto è finito sull'asfalto, sbalzato dalla sella. Le condizioni del ragazzo erano apparse fin da subito gravissime.

Lunedì pomeriggio è arrivata la notizia del decesso. Riccardo era un ex atleta dei Roller Macherio e ora frequentava i Salesiani.