Ricoverato più volte per dolori allo stomaco, la moglie metteva veleno per topi nel cibo

Voleva uccidere il marito, intossicandolo lentamente mettendogli del veleno per topi nel cibo a piccole dosi. L'uomo continuava a essere ricoverato per dolori allo stomaco, cosa che ha fatto insospettire i medici che hanno alla fine capito l'origine del problema e avvertito la polizia. Adesso la donna, cittadina moldava di 46 anni residente a Rimini, è ai domiciliari con braccialetto elettronico in attesa del processo per aver tentato omicidio. Per lei è stato chiesto il giudizio immediato.

Come riporta la stampa locale la donna avrebbe più volte mescolato il veleno nel cibo, mandandolo spesso in Ospedale con dolori atroci il suo compagno, un cittadino albanese di 54 anni. I sospetti dei sanitari erano scattati quando a partire dal mese di luglio 2022, dopo che l'uomo era stato più volte ricoverato manifestando in tutte le occasioni sintomi compatibili con avvelenamento da topicida. La conferma era poi arrivata con gli esami clinici e i test che avevano accertato la positività ematica dell'uomo ai principi attivi del Bromadiolone e Coumatetralyl, elementi chimici contenuti in questo tipo di veleni. I medici avevano quindi capito che il 54 enne ogni volta che arrivava in ospedale aveva assunto dosi di sostanze potenzialmente letali.

La polizia ha poi trovato e sequestrato, in un cassetto dell'armadio della camera da letto, una siringa contenente una sostanza ignota di colore rossastro. La conseguente consulenza tecnica avevaa stabilito che il liquido era proprio Bromadiolone. Per la 46enne, dopo la convalida dell'arresto, è stata disposta la detenzione domiciliare a casa della madre con l'attivazione del braccialetto elettronico. Lei ha respinto tutte le accuse, ma non ha saputo spiegare l'acc aduto né come il topicida fosse finito nel cibo del marito. I due coniugi si erano separati per qualche tempo, poi si erano riconciliati.

