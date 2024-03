"Andate subito tutti a casa": il blitz all'ora di cena nel ristorante affollato, clienti basiti

Sembrava una serata come tante: più di cento clienti in sala, tra coppie, gruppi di amici e famiglie. Poi è scattato il blitz all'interno del ristorante, mentre i fornelli erano accesi e fervevano le attività, proprio all'ora di cena. Nessuna autorizzazione e dipendenti senza contratto: è quanto hanno riscontrato i carabinieri e la polizia locale in un ristorante del centro di Iseo, in provincia di Brescia. È successo venerdì 8 marzo. I controlli e gli accertamenti dei militari e degli agenti della locale di Iseo hanno fatto scattare i sigilli: il ristorante è stato chiuso. I tanti avventori presenti hanno dovuto lasciare il locale e proseguire la cena altrove.

"L'attività commerciale risultava svolgere illecitamente l'attività ristorativa, violando numerose disposizioni normative, sia amministrative che penali, e anche a tutela del lavoro. Date le numerose e significative irregolarità, accertate per un totale di diverse migliaia di euro, è stata disposta la chiusura immediata dell'esercizio", si legge in una nota stampa diffusa dalla polizia locale intercomunale del Sebino. Un blitz mirato, scattato dopo un lungo periodo di osservazione e di appostamenti: il titolare è stato anche multato.

Iseo è un importante centro turistico sulla sponda sud-orientale del lago d'Iseo e rientra inoltre nella rinomata zona vitivinicola della Franciacorta. "Continueremo a condurre controlli mirati, con lo scopo di eliminare l'evasione fiscale che arreca danno al tessuto economico locale. Queste azioni sono volte a garantire un ambiente equo e competitivo per tutte le imprese, perché promuovono la legalità e la trasparenza", fa sapere il vice sindaco di Iseo, Cristian Quetti.