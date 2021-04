La strage di Rivarolo Canavese: pensionato uccide moglie, figlio e proprietari di casa, poi si spara

Tragedia in un appartamento di Rivarolo Canavese, nel Torinese, al quinto piano di un condominio di Corso Italia. Nella notte - poco dopo le tre - i carabinieri hanno scoperto quattro persone morte. Quattro omicidi e un tentato suicidio. A sparare è stato Renzo Tarabella, pensionato di 83 anni, che ha ucciso la moglie Rosaria Valovatto, 79 anni, il figlio disabile psichico Wilson Tarabella, 51 anni, e la coppia di proprietari dell'appartamento in cui abitava e residenti al piano di sopra, Osvaldo Dighera di 74 anni e Liliana Heidempergher, 70enne.

La strage di Rivarolo Canavese

Quando ha visto i militari arrivare, l'uomo ha fatto fuoco contro se stesso ed è stato poi trasportato all'ospedale Giovanni Bosco di Torino, dove si trova in condizioni gravissime e piantonato dai carabinieri. Per l'omicidio è stata utilizzata una pistola regolarmente detenuta. Le ragioni che hanno portato alla strage sono ancora da accertare: gli investigatori stanno ascoltando vicini e parenti delle persone coinvolte. È verosimile che la strage sia avvenuta alcune ore prima rispetto al ritrovamento dei corpi, visto che è stata la figlia dei coniugi Dighera-Heidemperger a dare l'allarme intorno a mezzanotte perché da ore non sentiva i genitori.

Secondo i primi riscontri, nella serata di ieri Renzo Tarabella avrebbe prima ucciso il figlio e poi la moglie. I vicini-proprietari di casa, sentendo le urla e gli spari, sarebbero scesi a vedere che cosa stesse succedendo. L'anziano, trovandoseli davanti, avrebbe fatto fuoco uccidendo anche loro. Poco dopo la loro figlia ha dato l'allarme poiché non li sentiva ed era andata a controllare: non li aveva trovati nel proprio appartamento. Probabilmente è stata fortunata a non incontrare Tarabella sulla propria strada, altrimenti avrebbe senz'altro corso un grave pericolo.

Renzo Tarabella è in ospedale

I carabinieri, intervenuti nel palazzo, hanno suonato a tutti i citofoni e si sono resi conto che, a parte i coniugi scomparsi, l'unica famiglia che non rispondeva era quella di Tarabella. Così hanno chiamato i vigili del fuoco per entrare nell'appartamento. A quel punto l'anziano ha rivolto la pistola contro se stesso e si è sparato in bocca. Ora l'83enne è in prognosi riservata, piantonato all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino.