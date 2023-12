Si spaccia per carabiniere e ruba 30mila euro a un tabaccaio

Si era spacciato per carabiniere e aveva messo a segno una rapina a un tabaccaio portandogli via 30mila euro. Autore del crimine un 47enne romano fermato dai poliziotti della Squadra Mobile e del Distretto Primavalle, a Roma. A suo carico è stata emessa una misura cautelare dal Tribunale di Roma dopo una lunga e certosina indagine coordinata della Procura capitolina.

La rapina è avvenuta lo scorso 30 giugno nel quartiere Torresina, a nord Ovest della Capitale. La vittima, titolare di una tabaccheria, subito dopo essere uscita dal negozio con 30 mila euro per andare in banca a depositarli, fu avvicinata da due uomini. I due si sono qualificati come appartenenti alle forze dell'ordine e, dopo aver minacciato il commerciante con la pistola, gli hanno sottratto i soldi. Il commerciante venne anche colpito alla testa da uno dei due rapinatori con il calcio della pistola dopo aver provato a reagire.

Già le prime indagini avevano indirizzato gli inquirenti verso il 47enne. Nella sua abitazione, durante una perquisizione eseguita 36 ore dopo il fatto, vennero sequestrati 50 mila euro, tutti in banconote da 50 e suddivisi in 5 mazzi sottovuoto, e un tesserino dell'arma dei carabinieri palesemente falso ma inserito in un portatessere, di quelli comunemente in uso a polizia e carabinieri.

Gli investigatori sono arrivati a lui grazie a un lavoro certosino basato sulla visione di una lunga serie di telecamere di sorveglianza, sui tracciati telefonici e anche grazie al riconoscimento da parte della vittima. Al momento della rapina il responsabile indossava, infatti, un casco che gli lasciava scoperto completamente il viso.

Continua a leggere su Today.it...