Torna tardi dal lavoro: viene picchiata davanti ai figli

Una vera e propria aggressione folle. Un operaio di 44 anni di Sanluri, paese di 8mila anime nell'entroterra sardo, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia, percosse e lesioni personali. L'arresto è avvenuto in mentre l'uomo stava percuotendo la convivente.

L'uomo avrebbe aggredito la moglie davanti ai figli per gelosia. A scatenare la sua ira sarebbe stato il fatto che la donna fosse tornata tardi dal lavoro. Quando i carabinieri sono intervenuti il 44enne era ancora in preda all'ira e palesemente alterato e avrebbe colpito anche uno dei figli che si era frapposto tra lui e la compagna, tentando di difendere la madre. La donna è stata portata all’ospedale cagliaritano di Brotzu e ricoverata. Per l'uomo inveve sono scattate le manette e il carcere.

E, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, non era la prima volta che l'operaio si lasciava andare a comportamenti di violenza e minaccia. Questa volta però i carabinieri sono intervenuti immediatamente e l'arresto è praticamente avvenuto in flagranza di reato.

