Scomparsa Benedetta Cristofani, il padre avverte: "La verità su mia figlia è nel suo telefono"

Di Benedetta Cristofani, la 12enne scomparsa da Tarquinia, in provincia di Viterbo, lo scorso 4 agosto, non sembra esserci traccia. Non c'è infatti nessuna novità dalle autorità che stanno setacciando i luoghi dove è stata vista per l'ultima volta. La ragazza si sarebbe allontanata mentre si trovava nel centro estivo di una casa famiglia nel comune del Viterbese. Ad avvertire il padre della scomparsa, una delle operatrici del centro. Immediatamente sono scattati gli appelli e le ricerche, che al momento non hanno dato l’esito sperato.

Nella mattinata del 7 agosto sulla pagina social di un gruppo di protezione civile della Tuscia era apparsa la notizia del ritrovamento, che si è però rivelata falsa. Continuano gli appelli dei genitori, per chiedere aiuto a tutti quelli che possano aver visto la figlia. Gli investigatori si starebbero concentrando sul telefono della ragazzina per ricostruire la dinamica della sua scomparsa. Cellulare che, la 12 avrebbe lasciato nella casa famiglia prima di allontanarsi. Per questo il padre, stando a quanto riporta il quotidiano La Repubblica, chiede che venga analizzato il telefono cellulare della ragazza. "Lì c'è tutto. Le chat, i suoi contatti. Spero sia utile per ritrovarla", è l'auspicio del genitore.

Da una prima ricostruzione, scrive la Repubblica, sembrerebbe che la 12enne abbia abbandonato la struttura dopo una discussione. Alla ragazzina, infatti, era stato tolto il cellulare per aver violato le regole della comunità. Da qui la decisione di andarsene. "Mi hanno detto che è salita con un trolley sul pullman. Di più non so, non ho nemmeno letto la denuncia. È tutto in mano agli inquirenti. Ho paura ma sono fiducioso", ha precisato il padre Roberto Cristofani. "Nella struttura era stata portata due sabati fa - spiega il genitore all'AdnKrnos - si sarebbe dovuto trattare di una permanenza temporanea, il tempo per me di sbrigare alcune cose personali e poi sarei tornato a essere il suo affidatario. Dai locali via della Pisana, dove sono anche stato, hanno poi trasferito mia figlia e gli altri ospiti a Tarquinia per farli andare al mare. Non mi hanno dato l'indirizzo, mi hanno solo dato un numero di cellulare dove contattare l'operatore. Venerdì scorso, però, alle 19 mi hanno chiamato dicendomi che Benedetta non si trovava, ma ancora adesso non mi hanno fatto nemmeno visionare la segnalazione di scomparsa".

Gli inquirenti non escludono che la giovane, finita al centro di una disputa tra i genitori per l'affidamento, possa trovarsi in compagnia di amici o parenti. A rafforzare la tesi è anche un messaggio che la madre della ragazza, Germana Ruberto Vitter, ha scritto sul suo profilo Facebook: "Vi prego di proteggere mia figlia: dal padre, dalle forze dell'ordine, dai servizi sociali, dalla pubblica amministrazione italiana".

Continua a leggere su Today.it...