Sequestrato e torturato da due ragazzini per 5mila euro: a salvarlo l'impiegata della banca

Sequestrato da due ragazzini, legato in un rudere e torturato per ottenere 5mila euro. Un incubo durato oltre 12 ore per un 50enne di Rivoli, in provincia di Torino, finito poi in ospedale con diverse fratture al volto. Dopo la denuncia dell'uomo i carabinieri sono riusciti a rintracciare i responsabili: due ragazzi di 15 e 16 anni, membri di una baby gang locale.

Rivoli, sequestrato e torturato per 12 ore da due ragazzini

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, l'uomo sarebbe stato sequestrato dai due giovani nella serata di lunedì 18 marzo, e legato al fondo della stalla di un rudere di sua proprietà. Lì sarebbe stato picchiato a sangue e abbandonato dai suoi aggressori, che dopo la violenza sono andati in un pub e ci sono rimasti fino alle 5 del mattino. Il giorno seguente, come riporta anche TorinoToday, i due sarebbero tornati al casolare per ricattare l'uomo: "Non ti libereremo finché non ci darai cinquemila euro". A quel punto i ragazzini lo hanno accompagnato in banca per prelevare il denaro, ma l'impiegata, viste le condizioni del 50enne, ha subito avvertito i carabinieri. I militari sono intervenuti e hanno fermato i due ragazzini che aspettavano fuori dalla banca.

Gli inquirenti ipotizzano che il movente delle torture non sia il denaro, ma la crudeltà. Non era la prima volta che il 50enne aveva a che fare con i suoi aggressori: lo scorso dicembre li aveva già denunciati. Emma Avezzù, capo della procura dei minori, durante l'udienza di convalida prevista per oggi, giovedì 21 marzo, chiederà per i due ragazzini la reclusione per sequestro di persona con scopo di estorsione e lesioni gravi.