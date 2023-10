Silvana Aru massacrata in casa a martellate: chi è l'uomo fermato

Si chiamava Silvana Aru la donna uccisa ieri a Roma nella zona di Prato Fiorito. Il cadavere è stato trovato venerdì sera all'interno dell'abitazione della 72enne. Parenti e vicini si erano preoccupati per alcuni strani rumori provenienti dall'appartamento. A trovare Silvana Aru in una pozza di sangue è stato il figlio. L'autore dell'omicidio sarebbe un 38enne, S.S., bloccato da amici e parenti della vittima mentre tentava la fuga. L'uomo fermato aveva ancora in mano un martello sporco di sangue, come riporta RomaToday: sarebbe proprio quella l'arma del delitto.

I carabinieri di Tor Bella Monaca, giunti sul posto dopo pochi minuti, hanno fermato il sospettato e indagano in queste ore per ricostruire la dinamica e il movente del delitto. Vittima e presunto omicida si conoscevano: il 38enne fermato sarebbe infatti un amico dei figli della donna e per questo non avrebbe avuto problemi di nessun tipo a farsi aprire la porta di casa. Potrebbe aver agito in stato di alterazione, forse sotto effetto di sostanze stupefacenti. Si ipotizza che il movente possa essere un tentativo di rapina finito in tragedia.

