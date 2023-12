Streaming pirata "pezzotto": segnale bloccato e 21 indagati, cosa sta succedendo

Ventuno persone indagate e blocco immediato del flusso illegale dei siti di live streaming delle più note piattaforme televisive. È il bilancio di un'operazione contro la pirateria televisiva, contro i cosiddetti "pezzotti", portata avanti dalla polizia e coordinata dalla Dda di Catania con perquisizioni e sequestri sull'intero territorio nazionale.

Gli inquirenti parlano di un'associazione a delinquere transnazionale che avrebbe avuto profitti mensili per svariati milioni di euro. Ci sarebbe stata un'organizzazione gerarchica con promotori distribuiti sul territorio nazionale e all'estero. Lo scopo era "la costante distribuzione, a un elevatissimo numero di utenti, in ambito nazionale e internazionale, di palinsesti live e contenuti on demand protetti da diritti televisivi, di proprietà delle più note piattaforme televisive quali ad esempio Sky, Dazn, Mediaset, Amazon prime, Netflix, attraverso il sistema delle IPTV illegali".

Per sfuggire elle indagini, gli indagati avrebbero usato sistemi di messaggistica crittografata, identità fittizie e documenti falsi. Allo stesso modo, documenti falsi sarebbero stati usati per l'intestazione di utenze telefoniche, di carte di credito, di abbonamenti televisivi e noleggio di server. Su varie piattaforme social venivano proposti veri e propri abbonamenti mensili per la visione illegale dei contenuti audiovisivi fruibili anche attraverso numerosi siti illegali di live streaming.

