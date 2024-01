Tifoso precipita dagli spalti durante Monza-Sassuolo: partita sospesa

Incidente durante Monza-Sassuolo: intorno al quarto d'ora del secondo tempo uno dei tifosi del Sassuolo è caduto dalla ringhiera che delimita l'area del settore ospite, da un'altezza di circa 3 metri. La partita è stata sospesa per consentire l'arrivo dei soccorsi e poi è ripresa dopo circa cinque minuti. Dalle prime informazioni pare si trovasse a cavalcioni sulla balaustra protettiva.

Come sta il tifoso caduto durante Monza-Sassuolo

Ha battuto la testa ma è cosciente e non ferito gravemente il tifoso del Sassuolo caduto dal parapetto dello stadio del U Power Stadium di Monza, durante il match tra Sassuolo e Monza calcio. Il ragazzo, 25 anni, a quanto emerso era a cavalcioni sulla balaustra, ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'altezza di circa 3 metri. La partita è stata interrotta per permettere ai soccorsi di raggiungerlo. A quel punto è stato trasportato a scopo precauzionale al San Gerardo di Monza, dove sarà sottoposto agli esami per sospetto trauma cranico. Ma, per fortuna, nulla di più.