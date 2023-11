La truffatrice seriale che cerca su internet istruzioni per "rubare senza rimorso"

Fingendo di essere un'esperta giurista in campo civilistico sarebbe riuscita a raggirare e derubare diversi avvocati milanesi. Poi però avrebbe fatto ricerche su internet del tipo "come rubare senza sensi di colpa". Al centro della vicenda c'è una donna di 56 anni, finita agli arresti domiciliari. Su di lei indaga il pool antitruffe della Procura di Milano. Già gravata da precedenti specifici, la donna è indagata in continuazione, i reati di furto, truffa e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

Secondo l'accusa la donna ha inserito il proprio curriculum vitae sul sito dell'ordine degli avvocati e si è spacciata per esperta in campo civilistico, attirando di volta in volta l'interesse di vari studi legali in cerca di collaboratrici. Ottenuto l'incarico, avrebbe rubato beni personali e valori lasciati in studio e, in numerose occasioni, avrebbe anche usato senza autorizzazione carte di pagamento degli studi. Tra le vittime anche un anziano avvocato, al quale avrebbe sottratto oltre 15.000 euro. Avrebbe poi fatto sparire altri 8.900 euro dalla carta di credito della vittima.

Avrebbe colpito in almeno sette studi legali di Milano e provincia dal 2020. Lo schema era sempre lo stesso e nei colloqui per farsi assumere, stando agli atti, la donna valorizzava "la propria serietà" facendo "riferimento al suo ruolo di volontaria" in un'associazione di primo soccorso". Associazione che, tra l'altro, sarebbe stata truffata in passato proprio dalla donna con "raccolte fondi" non autorizzate.

La donna avrebbe poi fatto ricerche specifiche su internet: "Rubare senza rimorso", "Non riesco a tenere un lavoro perché rubo", "Come scoprire i pin bancomat", "Dove rubare soldi". Le indagini proseguono per verificare se ci sono altre vittime.

