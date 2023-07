I turisti che si sono recati in Sicilia saranno rimborsati

Il caos scoppiato negli ultimi giorni all'aeroporto "Vincenzo Bellini" di Catania, il quarto scalo più importante d'Italia, a causa di un incendio lo scorso 16 luglio, ha rovinato le vacanze di centinaia di turisti che avevano scelto come meta di villeggiatura la Sicilia. A seguito dell'interruzione del servizio, ripreso solo parzialmente, il governo pensa a un risarcimento per i turisti che hanno visto i loro voli cancellati, dirottati o in ritardo. Il provvedimento è stato presentato nel corso del Consiglio dei ministri del 26 luglio.

"La collega Santanchè ha presentato una proposta per turisti che si sono recati in Sicilia nel periodo più difficile: ha messo a disposizione 10 milioni di euro per il rimborso dei biglietti aerei e le prenotazioni alberghiere" che sono saltate per quei turisti "che sono privi di copertura". Il provvedimento va in vigore da quando è andato in tilt l'aeroporto di Catania", ossia dallo scorso 16 luglio. Lo dice il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, al termine del Consiglio dei ministri.

Le indagini continuano: incendio doloso o incidente?

La procura etnea ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità: il comando provinciale dovrà infatti accertare se le cause scatenanti sono di origine dolosa o meno. Alle indagini partecipa anche la polizia di Stato, presente sul posto anche questa mattina con la scientifica e altri reparti.