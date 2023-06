Uccisa a coltellate e lasciata in un carrello della spesa: fermato un 17enne

Il cadavere di una giovane donna è stato ritrovato in un carrello della spesa nei pressi di un cassonetto, avvolto in un sacco della spazzatura, in via Stefano Borgia a Primavalle, periferia nord-ovest di Roma. Sul corpo ferite da arma da taglio. Secondo quanto si apprende si tratterebbe di una diciassettenne romana, residente nel vicino quartiere di Torrevecchia, a poco meno di 2 chilometri dal luogo del ritrovamento.

Le tracce di sangue

I fatti poco dopo le 15 di ieri, mercoledì 28 giugno, quando al numero unico per le emergenze sono giunte numerose chiamate di residenti, insospettiti per la presenza di un carrello della spesa dal quale fuoriusciva del sangue. Altri invece segnalavano numerose tracce ematiche fuori da un portone. Giunti sul posto, gli agenti hanno fatto la tragica scoperta: nei pressi di un cancello che dà accesso ad un'area verde, un carrello della spesa con all'interno un sacco nero contenente il cadavere. A celarli ulteriormente una coperta gialla.

Un coetaneo fermato

Immediata la caccia all'uomo, portata avanti unendo le due segnalazioni con le quali si è riusciti a ricostruire il tragitto fatto dall'assassino per tentare, è presumibile, di occultare il corpo. Secondo quanto risulta a RomaToday un giovane, coetaneo della vittima, sarebbe stato fermato e portato in commissariato per essere interrogato in quanto sospettato del delitto. L'indiziato avrebbe confessato. Secondo le ultime informazioni, il 17enne, italiano ma originario dello Sri Lanka, sarebbe stato fermato. Si cerca ancora l'arma del delitto.

Un testimone

Secondo quanto appreso in un secondo momento, anche un testimone avrebbe aiutato a risalire al responsabile. C'è, infatti, anche la sua chiamata tra quelle giunte al 112. In particolare veniva riferito di un giovane che trascinava un carrello, dal quale grondava del sangue.

L'autopsia

Sul posto anche il magistrato del tribunale dei minori che ha disposto l'autopsia sul corpo della 17enne. Da collocare con esattezza infatti c'è l'ora del delitto. Si ipotizza che l'omicidio si sia consumato ore prima, forse anche giorni prima. Decisivo sarà l'esame autoptico.

