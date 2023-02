Lascia la figlia di 3 anni sola in casa per andare a bere al bar

Per andare a bere al bar sotto casa aveva lasciato sola in casa la figlia di 3 anni. Dopo l'intervento dei carabinieri, la madre è stata denunciata per abbandono di minore. A chiamare i militari è stato l'ex marito separato. I militari, immediatamente intervenuti, hanno verificato che la donna era scesa al bar, aveva consumato bevande alcoliche e lasciato per qualche minuto la bambina in casa da sola. In ogni caso le condizioni della piccola sono apparse buone ma la madre è stata comunque denunciata. Il fatto è accaduto a Verbania.