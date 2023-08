Sfondano un muro e si riprendono la stanza 'rubata' dal vicino ma finiscono nei guai

Accusati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, violazione di domicilio e danneggiamento una coppia che per evitare di intentare una causa contro il vicino ha deciso di riprendersi 'con la forza' una stanza di un appartamento del residence 'Gli Asfodeli' di Porto Rotondo. Nelle planimetrie risultava di loro proprietà, ma nei fatti faceva parte dell'abitazione adiacente.

A sporgere denuncia Fabiano Corti, impiegato dell'Università di Bergamo e residente ad Albano Sant'Alessandro, rimasto inizialmente impietrito di fronte all’amara scoperta. Arrivato a fine luglio nella località turistica della costa olbiese con famiglia e figli, l'uomo ha trovato l'appartamento in disordine e un muro che lo privava di un pezzo di una camera da letto, in totale pochi metri quadrati. Dalle indagini è emerso che approfittando del periodo invernale, in cui l'intero residence è praticamente deserto, i vicini avevano eseguito i lavori senza avvisare nessuno.

Passando da un terrazzino si sono introdotti nell’abitazione e hanno sfondato i muri divisori a colpi di mazza. Poi hanno ricostruito un muro alto quattro metri più avanti. Ora la donna di Roma e l'uomo di Marino dovranno rispondere dei danni fatti all'appartamento del vicino ma soprattutto delle accuse di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, violazione di domicilio e danneggiamento.

Continua a leggere su Today.it...