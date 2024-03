Arresti violenti: spunta un altro video sul carabiniere modenese

Carabinieri di Modena di nuovo nell’occhio del ciclone. A distanza di alcuni giorni dal caso dell'arresto violento ripreso in Largo Garibaldi che ha fatto il giro del web grazie a un video pubblicato in rete, spunta un altro filmato destinato a far discutere. Il video mostra un altro arresto, quello avvenuto circa un anno fa tra il parco Novi Sad e viale Monte Kosica.

Nelle immagini si vedono tre carabinieri che conducono un ragazzo straniero verso la gazzella in manette. Poi uno di loro che gli sferra un colpo alla testa mentre è in piedi, in attesa di essere caricato a bordo del mezzo. Si tratterebbe dello stesso militare che la settimana scorsa ha preso a pugni un 23enne di origine guineiane, Idrissa Sallo.

Il Comando generale dei carabinieri ha reso noto che "nei confronti del militare è stato immediatamente avviato un rigoroso esame delle responsabilità disciplinari" e che "anche in questo caso appena avuta conoscenza del video, è stato trasmesso con tempestività all'autorità giudiziaria". Il procedimento, si legge nella nota, riguarda anche "la seconda vicenda, che si è appresa solo ora, ad un anno dall’evento".

Uomo preso a pugni dai carabinieri, il video finisce sui social: come sono andate davvero le cose