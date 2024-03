Uomo preso a pugni dai carabinieri, il video finisce sui social: cos'è successo

Quando il video ha iniziato a circolare, ieri, è parso evidente che sarebbero dovuti arrivare chiarimenti. E nelle ore successive ci sono stati. Polemiche per un video girato con un cellulare a Modena da un passante: due carabinieri stanno cercando di arrestare un uomo che oppone resistenza, uno dei due militari lo colpisce a raffica al volto, pugni violenti, poi alla schiena.

Modena, uomo picchiato dai carabinieri durante l'arresto

Se ne parla solo perché un passante ha ripresto tutto con il suo telefonino, e le immagini hanno avuto ampio risalto sui social rilanciati dal popoloso gruppo "Welcome to Favelas". Il comando dell'Arma farà sapere in serata come si sono svolti i fatti. L'uomo è stato fermato nei pressi del centro storico per "un atteggiamento circospetto", "si è rifiutato di fornire generalità e documenti", ha "opposto resistenza e colpito ripetutamente l'autovettura di servizio".

In pratica, l'uomo aveva con sé solo l'abbonamento del bus. Quando i militari gli hanno detto che lo avrebbero portato in caserma per fotosegnalarlo, lui si è comprensibilmente spaventato: non capiva perché doveva essere portato via, non avendo fatto assolutamente nulla. Ha protestato, dunque la colluttazione violenta. Si è proceduto con l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.

Processato per direttissima, è un incensurato e ha detto al giudice di essere stato colpito senza ragione. Non essendoci alcuna pericolosità sociale, l'uomo è stato rimesso in libertà senza misure cautelari di alcun tipo. Il processo è stato aggiornato al mese prossimo. I due carabinieri sono stati temporaneamente destinati ad altri incarichi. Necessario spazzare via tutti i dubbi e chiarire fino in fondo la vicenda.

Il video