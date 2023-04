L'uomo che distrugge le uova di Pasqua di "Mare fuori" davanti a tutti

Scena curiosa nel centro di Napoli, dove un uomo, forse in preda a un raptus, ha preso diverse uova di Pasqua da una confezione da sei e le ha distrutte in mezzo alla strada. Le uova erano quelle dedicate ai protagonisti di "Mare fuori", uno dei tanti prodotti non ufficiali del merchandising della fortunata serie tv targata Rai e girata a Napoli.

Il tutto si consuma in pochi secondi davanti agli sguardi sbigottiti dei passanti. Non sono chiare le motivazioni che hanno spinto l'uomo a un tale gesto. Il video è stato ripreso da un balcone con un cellulare ed è stato pubblicato sulla pagina Instagram di "Welcome to Favelas".