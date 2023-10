Si addormenta a una festa e gli amici la violentano: "C'è chi ha detto di averlo fatto perché lo stavano facendo gli altri"

"Io urlavo, loro ridevano". Una ragazza brasiliana di 20 anni ha raccontato di essere rimasta vittima di uno stupro di gruppo nel corso di una festa in un appartamento a Torino la notte di martedì 10 ottobre 2023. Il racconto è stato giudicato attendibile. I riconoscimenti precisi. Così sono scattate le manette ai polsi di tre giovani di 21, 22 e 23 anni. Su tratta di un brasiliano e due peruviani residenti in città. Altri tre, il più giovane di 18 anni, sono indagati per stupro di gruppo dal pubblico ministero Lisa Bergamasco della procura cittadina, che coordina le indagini.

Violentata alla festa a Torino

La giovane ha raccontato di essersi ubriacata e drogata in un parco della città e di avere seguito il gruppo nella casa di uno di loro, al quinto piano di un palazzo, dove si stava tenendo la festa a cui stavano partecipando diverse persone. Quando lei si è addormentata sul divano dopo aver assunto birra e superalcolici, ecstasy e cocaina, alcuni giovani avrebbero abusato di lei a più riprese. La ragazza ha raccontato di essersi risvegliata su un divano a causa delle fitte che sentiva al basso ventre mentre il branco infieriva su di lei.

Non solo non è stata aiutata: tra il gruppo c'era qualcuno che rideva. Nessuno è intervenuto per mettere fine all'aggressione, anzi c'è chi ha detto di avervi partecipato "perché lo stavano facendo gli altri".

Le violenze sono cessate solo quando la ragazza ha gridato di dolore e di spavento. Secondo il suo racconto due si son fermati mentre il terzo l'ha accompagnata fuori casa lasciandola in strada. Nonostante lo choc lei è ha chiamato il 112. I sanitari l'hanno accompagnata in ospedale, prima al Maria Vittoria e poi al Sant'Anna.

Una pattuglia delle volanti è intervenuta nel giro di pochi minuti e ha fermato uno dei giovani che stava tentando di allontanarsi in monopattino. Gli agenti sono poi entrati nell'appartamento, al quinto piano di una palazzina, e vi hanno trovato una ventina di persone sparpagliate per le stanze. Ormai era mattina. Quasi tutti i presenti dormivano o fingevano di essersi appena addormentati.

Gli arrestati sono stati identificati dalla vittima. L'udienza di convalida dei tre arresti si terrà nella mattinata di domani, venerdì 13 ottobre, davanti al giudice Ersilia Palmieri, incaricata di seguire e valutare le indagini preliminari.