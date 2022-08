The Economist usa una sua foto in un articolo sull'obesità, l'attrice Enas Taleb gli fa causa

Enas Taleb, celebre attrice irachena con ben 9 milioni di follower su Instagram, ha deciso di fare causa al The Economist - noto settimanale britannico di economia - per aver usato una sua foto a corredo di un articolo che parla dell'obesità nelle donne arabe. Il titolo per la precisione è "Why women are fatter than men in the Arab world", ovvero "Perché le donne sono più grasse degli uomini nel mondo arabo". La foto, che risale al Babylon International Festival svoltosi in Iraq nel 2021, è stata acquistata dal settimanale dall'agenzia fotografica Getty Images. L'attrice accusa The Economist di avere usato tale scatto fuori contesto, senza il suo permesso e violando così la sua privacy.

Enas, che è una delle più famose donne dello spettacolo irachene, in un'intervista ha dichiarato che ha deciso di fare causa al settimanale per il "danno emotivo, mentale e sociale che questo episodio mi ha causato. Io e il mio team legale stiamo organizzando i prossimi passi". Su Instagram Taleb ha poi condiviso il video in cui compare la sua legale, Samantha Kane, che ha confermato di star seguendo l'attrice nella causa di diffamazione.

Nell'articolo The Economist spiega che tale differenza fisica, tra uomini e donne, è dovuta al fatto che le donne sono costrette a stare più casa a causa della povertà e delle restrizioni sociali e poi perché la curve sono ritenute molto attraenti per i maschi. Per Taleb l'articolo è un "insulto alla donna araba in generale e alle donne irachene in particolare", la conduttrice si è anche chiesta il perché il settimanale non si sia interessato sul perché le donne sono in sovrappeso anche in Usa o in Europa. chiedendosi perché l'Economist "si interessa alle donne grasse nel mondo arabo e non in Europa o negli Stati Uniti". Dopo tale copertina, all'emittente al-Arabiya, Taleb ha riferito di essere stata vittima di molti commenti da bulli, anche per questo ha deciso di fare causa. "Io mi piaccio per come sono e godo di buona salute, questo è tutto ciò che mi importa" ha anche riferito al New Lines magazine.