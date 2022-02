Zeudi Di Palma torna a Scampia: grande festa per la nuova Miss Italia

La nuova Miss Italia Zeudi Di Palma è stata accolta con una grande festa organizzata a Scampia dalle persone che l’hanno vista nascere e crescere. “È una realtà degradata, ma ci sono tanti ragazzi che vogliono emergere e vogliono emanciparsi”, aveva detto la 20enne napoletana parlando del suo quartiere subito dopo l’elezione avvenuta a Venezia nella finale trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma web Helbiz.

La ventenne napoletana, studentessa di sociologia e modella, ha salutato gli amici e gli abitanti della zona che si sono stretti con affetto e orgoglio intorno a lei e alla madre a cui Zeudi ha dedicato la sua vittoria. “Il territorio ha deciso di organizzare una piccola festa, sarà un momento di accoglienza nato spontaneamente. L'ha voluto il quartiere. Lei può essere un esempio per tutte le ragazze e i ragazzi di questo territorio. I sogni possono avverarsi, basta crederci ed essere determinati”, aveva spiegato la mamma di Zeudi, Mariarosaria Marino, che ha fondato l’associazione 'La lampada di Scampia' proprio per promuovere e difendere ragazzi a rischio. Attività nella quale anche la neo Miss Italia è fortemente impegnata. Nei prossimi giorni Zeudi è attesa anche dall'incontro con il sindaco Gaetano Manfredi, che l'ha invitata in municipio definendola “orgoglio di Scampia e di tutta Napoli”.