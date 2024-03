Torna la II edizione del Roadshow Innovazione Piemonte: nuova tappa a Novara

Torna la II edizione del Roadshow Innovazione Piemonte promosso dall’Associazione Nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento del digitale in Italia. L’iniziativa, dopo il grande successo dello scorso anno, si è rinnovata con entusiasmo sempre con al fianco gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia (che sarà rappresentato dal dott. Carlo Corazza) e con la main partnership del CSI Piemonte.

La prima tappa sarà nella città di Novara il giorno 26 marzo dalle ore 9,00 con anche il patrocinio del comune e della Confindustria locale, e sarà ospitato all’interno della sede degli industriali del novarese (sala degli specchi di Corso Felice Cavallotti 25) con in apertura i saluti e gli interventi istituzionali di: Alessandro Canelli, Sindaco della Città di Novara; Matteo Marnati, Assessore Regionale del Piemonte all'Ambiente, Energia, Innovazione e Ricerca; Pietro Pacini, Direttore CSI Piemonte; Simona Pruno, Vicepresidente Novara Sviluppo; Marco Brugo Ceriotti, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Novara Vercelli Valsesia; Andrea Notari, Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Piemonte.

Il tema centrale sarà transizione ecologica e digitale, sviluppo del territorio e imprese, intelligenza artificiale e smart city, sostenibilità e nuovi modelli organizzativi. Molte le imprese, le startup, le grandi aziende e le università che saranno protagonisti della conferenza, in particolare ci saranno:

Federico Sandrone, Amministratore Delegato Coesa Srl; Gianluca Serale, Responsabile Open Innovation del Gruppo Iren; Maurizio Anlero, Direttore tecnico della piattaforma polifunzionale di Azzurra a Villastellone del Gruppo Marazzato; Gianmarco Montanari, Direttore Generale della Fondazione MOST; Domenico Galdiero, CEO di Dropper; Gabriele Alvisi, Founder di DR-i; Laura Di Gregorio, Psicoterapeuta; Fabrizio Maiocco, President e Founder di VERSE; William Nonnis, Analista tecnico operativo per la digitalizzazione e innovazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, struttura di Missione PNRR; Chiara Bacilieri, Head of Research & Innovation di Lifeed; Claudio Lubatti, Responsabile Relazione Ecosistema Innovazione Intesa Sanpaolo Innovation Center; Giuseppe Samà, Fondatore e Presidente Assimprenditori; Bianca Gardella Tedeschi, Professoressa di Diritto Comparato dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale; Federico Salomone, Partner BEF Biosystems e Consigliere d'amministrazione Progetto Bugsfarm Società agricola srl; Francesco Parazzini, Co-founder e AD di Re Mat; Paola Allamano, CEO di Waterview; Claudia Sanna, CEO e Co-founder di Supplai; Stefano Reverberi, CEO di Mammt; Marco Raspati, CEO di Recuperiamo e Regusto; Veronica La Regina, Direttore Generale Space Cargo Unlimited; Simona Riccio - Digital Strategist Consultant Settore Agroalimentare. Moderazione affidata al direttore di RaiNews24, Paolo Petrecca.

“Siamo lieti di questa nuova e importante edizione dove, come ANGI, ci impegniamo a sostenere il territorio del Piemonte e a mettere in contatto come Sistema Paese le eccellenze del mondo delle imprese e delle università insieme con innovatori e istituzionale. Modello che dal Piemonte porteremo anche in tutte le altre regioni d’Italia. Un grazie particolare a tutti i nostri partner sostenitori” – così Gabriele Ferrieri Presidente ANGI.