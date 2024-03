Aumentano ancora i prezzi delle sigarette: rincari fino a 20 centesimi a pacchetto

Scatta oggi, 20 marzo, la nuova tranche di aumenti sul prezzo finale delle sigarette. Una nuova stangata per i fumatori che avevano visto gli ultimi rincari appena lo scorso 2 febbraio. A salire di prezzo, saranno però i marchi che non avevano subito il rincaro di febbraio: tra i nomi interessati dalla novità, alcuni delle marche più note come la Camel, che vedrà un aumento di 20 centesimi a pacchetto.

Per i fumatori che consumano in media un pacchetto di sigarette al giorno, l'aumento si traduce in una spesa di 6 euro in più al mese, 72 euro in più l'anno.

L'aumento precedente

Le novità sul prezzo di tabacco trinciato e sigarette derivano dalla legge di bilancio 2024, che ha rivisto le accise e i conseguenti prezzi di vendita al pubblico. L'importo fisso per unità di prodotto è passato lo scorso 2 febbraio da 20,20 a 29,30 euro per 1.000 sigarette. Tradotto significa un aumento di circa 10-12 centesimi sul pacchetto standard.