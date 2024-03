Come saranno le nuove bollette di luce e gas (cambia tutto)

Rendere più trasparenti le bollette di luce e gas permettendo agli utenti di verificare subito qual è la tariffa applicata dal proprio fornitore. L'obiettivo di Arera, la società che gestisce le reti di gas e luce, è di uniformare le bollette introducendo una prima pagina obbligatoria (o "frontespizio unificato") che dovrà essere uguale per tutti i gestori e conterrà le informazioni fondamentali che oggi per i consumatori non sono proprio di immediata comprensione.

Come spiega "Il Sole 24 Ore", l'Autorità ha avviato un confronto con gli operatori per raccogliere le loro osservazioni, ma la novità non dovrebbe debuttare prima di un anno e mezzo. Il tema è molto sentito dagli utenti e dalle associazioni dei consumatori che chiedono da tempo di rendere le bollette più semplici e di facile lettura. Oggi non sempre è così. È piuttosto comune al contrario trovarsi di fronte a sigle e codici di difficile interpretazione e di non riuscire a individuare quanto stiamo pagando realmente l'energia o il gas.

Uno degli strumenti a disposizione dei consumatori è il "Portale offerte" dell'Arera che permette, inserendo il "codice offerta" (che si può trovare proprio nella fattura), di confrontare la propria tariffa con quella proposta da altri operatori. Ma non basta. Per questo l'Autorità intende fare un passo in più per tutelare i consumatori.

Come saranno le nuove bollette di luce e gas

Nel "frontespizio unificato", riferisce il quotidiano economico, dovrebbero trovare posto i dati identificativi del cliente, le informazioni relative al pagamento e al proprio mercato di riferimento. Quanto alle informazioni sulle tariffe, l'obiettivo dell'Autorità è distinguere in modo netto la quota fissa da quella variabile (legata ai consumi).

Il presidente dell'Autorità Stefano Besseghini ha spiegato oggi al Corriere della Sera che nelle nuove bollette sarà "più evidente il costo del KWh della luce e metri cubi del gas perché è una componente variabile che ora si vede soltanto nelle bollette di dettaglio e non di sintesi.". L'obiettivo è arrivare a "una sorta di 'scontrino dell'energia'" che sia uguale "per tutti gli operatori". Oltre al parere delle società fornitrici, Arera intende raccogliere anche le osservazioni delle associazioni dei consumatori.