Concorso per 2.800 assunzioni al Sud: esami in 5 sedi dal 9 all'11 giugno

Le prove per l'assunzione rapida di profili tecnici nelle amministrazioni delle regioni meridionali partiranno il prossimo 9 giugno. Gli esami saranno in cinque diverse sedi: ecco tutto quello che c'è da sapere

Il Concorso Sud 2021 che permetterà l'assunzione 2.800 profili tecnici qualificati nelle amministrazioni delle Regioni meridionali avrà luogo tra il 9 e l'11 giugno. Il Dipartimento della funzione pubblica ha reso noto non soltanto il calendario, ma anche le sedi in cui i candidati dovranno svolgere le prove.

Concorso Sud 2021: date, sedi e prove

Gli 8.582 candidati, selezionati tra gli 81.150 che hanno presentato domanda sulla base dei titoli e delle esperienze lavorative pregresse, dovranno affrontare una sola prova scritta digitale, a partire da mercoledì 9 giungo, fino a venerdì 11 giugno. Gli esami verranno svolti i due giornaliere nelle cinque sedi decentrate individuate in Calabria, Campania, Lazio, Puglia e Sicilia. Le cinque commissioni esaminatrici per ognuno dei profili messi a concorso sono state nominate il 3 maggio scorso. In questi giorni è in corso il controllo dei titoli di studio e dell'esperienza professionale dichiarati dagli 8.582 candidati, di cui 182 ex aequo, per formare l'elenco definitivo da ammettere alla prova scritta.

Secondo il cronoprogramma, fin qui puntualmente rispettato, la pubblicazione delle graduatorie definitive per le assunzioni è prevista dal 30 giugno al 9 luglio. I 2.800 tecnici qualificati, che saranno assunti con contratti della durata massima di 36 mesi, avranno il compito di irrobustire la capacità amministrativa in diversi enti di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con particolare riguardo alla gestione dei progetti europei.

Concorso Sud 2021: i profili richiesti

I profili richiesti nelle 5 aree sono i seguenti:

Ingegneria: 1412 funzionari esperti tecnici (Codice FT/COE) con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti.

Gestione rendicontazione e controllo : 918 Funzionari esperti in gestione, rendicontazione e controllo (Codice FG/COE) con competenza in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione.

Innovazione sociale: 177 Funzionari esperti in progettazione e animazione territoriale (Codice FP/COE) con competenza in ambito di supporto alla progettazione e gestione di percorsi di animazione e innovazione sociale fondati sulla raccolta dei fabbisogni del territorio e la definizione e attuazione di progetti/servizi per la cittadinanza.

Amministrazione e area giuridica: 169 esperti amministrativo giuridici (Codice FA/COE) - con competenza in ambito di supporto alla stesura ed espletamento delle procedure di gara ovvero degli avvisi pubblici nonché della successiva fase di stipula, esecuzione, attuazione, gestione, verifica e controllo degli accordi negoziali.

Process data analysis: 124 esperti analisti informatici (Codice FI/COE) con competenza in materia di analisi dei sistemi esistenti e definizione di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi richiesti dai fabbisogni di digitalizzazione delle amministrazioni.Identificazione e progettazione di chiavi per i dati e definizione di cataloghi di dati. Definizione e realizzazione delle condizioni di interoperabilita' per l'acquisizione e scambio di dati.

Le assunzioni saranno effettuate in diversi livelli di amministrazioni, in particolare: