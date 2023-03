Lavorare con contratto in regola ma guadagnare meno di 5 euro l'ora. Fornero: "Folle"

Guadagnare 5 euro all'ora, lordi, anche se il contratto è in regola? Mille euro al mese, anche meno? Possibilissimo anche questo, nell'Italia del 2023. Fa discutere, tra i tanti, il rinnovo del contratto per servizi di pulizie e servizi integrati (era scaduto 8 anni fa), molto diffuso. I sindacati confederali hanno detto sì, ma è davvero "poca roba": aumenti di 80 euro lordi in tre anni, senza nemmeno gli arretrati. Traduciamo: moltissime persone che lavorano nel settore delle pulizie prendono addirittura meno di 5 euro l'ora. Sono i "working poor", quei lavoratori che nonostante abbiano un impiego, anche a tempo pieno, ricevono uno stipendio talmente magro che li costringe a vivere al di sotto della soglia di povertà.

"Non si può definire che 'folle' il contratto siglato tra un'associazione di imprese private (Anaste) che gestiscono Rsa e alcune organizzazioni sindacali minori, talvolta definite 'pirata'. Esso prevede una retribuzione oraria di 5-8 euro lordi per i lavoratori del settore, un livello inaccettabilmente basso": non usa mezzi termini l'ex ministra Elsa Fornero in un intervento sulla Stampa.

"5-8 euro lordi l'ora - prosegue l'ex ministra del governo Monti - corrispondono a poco meno/poco più di mille euro mensili, per un netto intorno agli 800-1000 euro. Un livello insufficiente a garantire l'autonomia finanziaria di una persona, soprattutto se con carichi famigliari. Che tipo di imprese sono quelle che offrono simili salari? E che tipo di sindacati sono quelli che si accordano per simili retribuzioni? Sono considerazioni e domande che segnalano la gravità del problema del lavoro nel nostro Paese e forse anche l'illusione di riuscire a risolverlo tramite navigator e una manciata di politiche attive".

"Adam Smith scrisse che alla base di ogni società umana ci deve essere la 'simpatia', la condivisione di sentimenti basilari. Ebbene, nella nostra sofferente società, di fraternità ce n'è poca, specie nel mondo del lavoro. In questo caso, il rimedio non può che essere il reddito minimo, del quale occorre cominciare a parlare in termini propositivi e operativi. Gli esempi buoni in Europa non mancano. Certo, i costi nel breve periodo non mancherebbero" ma "i problemi del lavoro sono però in Italia troppo acuti perché si possa continuare con 'pannicelli caldi' o, peggio, a chiudere gli occhi", conclude Fornero.