Le immagini che state vedendo mostrano l’incendio che alcune settimane fa ha devastato un palazzo di otto piani nel quartiere romano di Colli Aniene, provocando un morto, decine di feriti e 78 sfollati. Le fiamme si sono propagate in fretta, anche perché nell'edificio erano in corso i lavori di ristrutturazione tramite il Superbonus.

Non si conoscono ancora le causa dell'incendio, ma noi di Today siamo andati sul luogo del disastro e abbiamo visto che il materiale isolante utilizzato nel cantiere è QUESTO. È fatto di polistirene e una volta esposto all'incendio potrebbe aver contribuito alla rapida propagazione delle fiamme. Questi materiali sono molto usati per isolare gli edifici, in Italia e in Europa, e sono dotati di tutte le certificazioni antincendio previste dalla normativa. In condizioni non previste, come in un palazzo in ristrutturazione, questi materiali, come altri, possono causare problemi maggiori.

Ma come reagisce questo pannello al fuoco? Abbiamo acquistato lo stesso tipo di pannello usato nel palazzo andato a fuoco e lo abbiamo esposto a una fiamma. La reazione al fuoco misura il grado di partecipazione di un prodotto a un incendio e, secondo la normativa europea, la classe "E" corrisponde a un alto grado di partecipazione a un incendio: questi pannelli sono proprio di classe E.

Andiamo a vedere com’è andata. Come si vede, il pannello reagisce al fuoco squagliandosi e accartocciandosi su se stesso, a volte producendo delle gocce di materiale incandescente per poi cristallizzarsi o disintegrarsi del tutto. Questi pannelli sono imbevuti di un ritardante di fiamma ma solo sulla superficie esterna. Se il fuoco prende all’interno il pannello brucia più in fretta e collassa. Se abbinato ad altri materiali può trasmettere le fiamme e contribuire alla propagazione di un incendio.

Questo è solo un pannello ma immaginate quale può essere la portata in un intero palazzo. Diciamolo, questo pannello è a tutti gli effetti un materiale sicuro e certificato e realizzare un cappotto termico in un’abitazione è l’intervento ideale per migliorare l’efficienza energetica di un’edificio. È importante però pretendere che i lavori di ristrutturazione siano fatti a regola d’arte secondo le certificazioni di sistema e con operatori qualificati ed esperti.

