I super incentivi per comprare un'auto nuova (non solo elettrica) nel 2024

Il mercato è in ripresa anche se gli anni d'oro da 2 milioni di auto nuove immatricolate in Italia sono ancora abbastanza lontani. Normale, perché la stagione dell'auto elettrica, ibrida e magari formato suv, spinge continuamente verso l'alto i prezzi e cambia anche la società. L'auto di proprietà non è più un dogma, hanno sempre più spazio formule di possesso e uso diverse (noleggi a lungo termine in primis). E chi vive nelle grandi città in molti casi non ha un'auto di proprietà né ha in mente di acquistarne una, perché opta per altre tipologie di mobilità (bici, monopattini, mezzi pubblici). Ma, nonostante tutto ciò, nel 2023 sono state immatricolate 1.566.448 auto, a fronte delle 1.316.773 nel 2022, con un aumento del 18,96%. Non briciole.

Comprare un'auto nuova non è più per tutti

I prezzi alti delle auto nuove stanno cambiando le carte in tavola. Quello dell'auto prima era un mercato popolare, il mantra era dare a chiunque un'auto nuova, "anche sottocosto pur di far girare le fabbriche", nota oggi il Sole 24 Ore. "Adesso l’industria guarda ai margini e acquistare un’auto nuova non è per tutti. Chi lo fa la tiene più a lungo ma sono sempre di più quelli che guardano all’usato". Tra motori elettrici, batterie e brand sconosciuti, il mercato cambia volto. I segmenti più economici, è un dato di fatto, sono stati lasciati scoperti dai grandi nomi europei del settore. E chi non ha grosse disponibilità ormai nemmeno sogna più di avere un'auto nuova. Ma qualcosa si muove.

Chi ha in mente di acquistare un'auto nuova nel 2024 attende con parecchia curiosità, infatti, il nuovo impianto di incentivi che sarà presentato ufficialmente a inizio febbraio. Pilastri del piano sono lo svecchiamento del parco auto, col sostegno ai redditi più bassi e il rilancio della produzione di veicoli in Italia.

Gli incentivi per l'auto nuova nel 2024

Gli incentivi per chi vorrà comprare auto elettriche (ma in parte ci saranno aiuti anche per chi è interessato solo a quelle a motore termico) nel 2024 sono interessanti: le agevolazioni allo studio del governo per le auto "full electric" partono da 6.000 euro e arrivano a 13.750, se si rottama un'auto Euro2 e si ha un Isee sotto i 30 mila euro. Invece gli incentivi per comprare un modello ibrido va da 4 a 10 mila euro, e quello per un'auto a basse emissioni dai 1.500 ai 3.000 euro.

Non sono numeri ufficiali, ma ipotesi contenute nella bozza di lavoro per il rinnovo degli incentivi auto, che alcune agenzie di stampa hanno potuto visionare e anticipare. Il governo metterà sul piatto 930 milioni, sommando 570 milioni di nuovi fondi e quanto rimane non speso dei vecchi incentivi. L'intervento riguarda anche i veicoli commerciali, i taxi e il noleggio a lungo termine.

I dubbi riguardano l'applicazione pratica degli incentivi. Non è un segreto che la burocrazia in questo ambiti specifico sia particolarmente faraginosa e proprio qualche ora fa Unrae, la federazione delle case automobilistiche estere che vendono in Italia, temeva che "alla luce dei tempi burocratici di approvazione e ratifica da parte delle istituzioni coinvolte, e della necessità di aggiornare la piattaforma Invitalia, è molto forte e preoccupante il rischio che i nuovi incentivi non siano operativi in tempi brevi". Staremo a vedere.