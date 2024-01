Gli italiani e l'evasione monstre: 83 miliardi sottratti al fisco

Gli italiani evadono di meno, ma la quantità di denaro sottratta la fisco resta comunque imponente. Stando agli ultimi dati pubblicati sul sito del ministero dell'Economia l'evasione fiscale e contributiva nel 2021 risulta pari a 83,6 miliardi di euro, di cui circa 73,2 miliardi di mancate entrate tributarie e 10,4 miliardi di mancate entrate contributive, con una diminuzione di 2,7 miliardi (-3,1%) rispetto al 2020, di cui 2,2 miliardi sono relativi all’evasione fiscale (-2,9% rispetto al 2020) e 0,5 miliardi all’evasione contributiva (-4,3% rispetto al 2020).

Da via XX settembre si sottolinea come l’aumento del gap Irpef di circa 2,1 miliardi di euro, di cui 0,1 miliardi per i lavoratori dipendenti irregolari e quasi 2 miliardi per lavoratori autonomi e le imprese, si contrappone alla riduzione dell'evasione sull'Iva (-3,9 miliardi), su locazioni (-336 milioni) e su Imu (-135 milioni). Parallelamente, si registra una sostanziale stabilità del gap in livelli per l’Ires (+33 milioni), l’Irap (+86 milioni) e le accise (+31 milioni).