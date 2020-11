''Non aprite questa mail'': la nuova truffa che "sfrutta" l'Agenzia delle Entrate 

L'Agenzia delle Entrate ha messo in guardia i cittadini da una nuova truffa online che viaggia attraverso una mail che sfrutta fraudolentemente il logo dell’Agenzia. La mail in questione, inviata dal mittente “Gli organi dell’Agenzia delle Entrate” e firmato da “Ufficio Comunicazioni della Direzione nazionale Agenzia delle Entrate”, chiede di prendere immediatamente visione di un documento allegato contenente disposizioni operative riguardanti le misure sull’efficientamento energetico degli edifici.

Dove consultare le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia sottolinea che è del tutto estranea a tali messaggi, ne disconosce il contenuto ed invita l’utenza a cestinarli immediatamente senza aprire gli allegati. Inoltre, si precisa che le Entrate non inviano mai per posta elettronica comunicazioni contenenti dati personali dei contribuenti. Infatti, tali comunicazioni sono consultabili esclusivamente nel Cassetto fiscale, accessibile tramite l’area riservata sul sito internet dell'Agenzia.

Cosa fare in caso di mail truffa

Questa è solo una delle diverse tipologie di messaggi fraudolenti inviati ai danni dei contribuenti. Un’altra email che sta circolando in queste ore, per esempio, indica come mittente “entrate.segreteriadirezione@counsellor.com" e come oggetto “FROM THE OFFICE OF THE DIRECTOR”. Eccone un esempio:

Al riguardo, si ricorda che, in base alle buone pratiche per ridurre i rischi per la propria sicurezza informatica ed evitare danni ai propri pc, tablet e smartphone, è sempre opportuno verificare preventivamente messaggi di mittenti sconosciuti, non aprire allegati o collegamenti eventualmente presenti e, in caso di dubbio, cestinare quelli sospetti.

Nell’area “L’agenzia comunica” del portale delle Entrate è presente la sezione “Focus sul phishing” in cui si possono trovare le ultime segnalazioni circa i nuovi casi che coinvolgono il nome dell’Agenzia, approfondimenti e notizie per aiutare il cittadino a riconoscere le false comunicazioni.