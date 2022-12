Manovra, fondi per acquistare una villa e contro la peste suina: l'intervento del governo

La legge di bilancio del governo Meloni arriva al passaggio finale della votazione alla Camera dei Deputati, dopo una serie di decisi contrasti tra maggioranza e opposizioni e rimpalli tra l'Aula e la Commissione Bilancio. I temi di scontro sono stati diversi e hanno riguardato soprattutto l'ipotesi, poi tramontata, di uno scudo penale per i reati tributari o la possibilità - questa confermata - di abbattere i cinghiali nei centri urbani. La vigilia del voto della manovra finanziaria è stata travagliata: giovedì è stato necessario rimandare il testo in commissione dopo che la Ragioneria dello Stato aveva ravvisato ben 44 correzioni, per mancanza delle necessarie coperture. Ora sono stati riscontrati altri due errori nelle tabelle che accompagnano il testo: si va avanti a oltranza, in una seduta fiume fino all'alba, quando dovrebbe arrivare il voto definitivo.

Gli errori e le correzioni: il governo cambia le tabelle

Dopo i 44 interventi correttivi disposti alla vigilia del passaggio finale in Aula dalla Ragioneria generale dello Stato per carenza di coperture, sono stati riscontrati due errori in due diverse tabelle su cui la Camera dovrà votare. Il Governo ha già presentato due emendamenti per correggerli. Le tabelle - insieme ai due emendamenti - verranno votate dopo la fiducia al testo della legge di bilancio. Tra i 44 interventi correttivi spiccavano, tra gli altri, lo stralcio dei 450 milioni promessi ai Comuni in dissesto e il rinvio al 2024 della nuova versione della App18, per erogare il "bonus cultura".

Il governo è poi intervenuto sulle tabelle con 400mila euro per contrastare la peste suina in Piemonte e altri 20 milioni di euro per consentire al ministero della Cultura di acquistare "in via di prelazione" beni culturali che, secondo quanto viene spiegato, servirebbero per l'acquisto di Villa Verdi, la villa progettata da Giuseppe Verdi dove il compositore ha vissuto con la moglie.

Si tratta di due proposte avanzate dal governo con un emendamento alle tabelle della manovra, che si votano separatamente dal testo della legge di Bilancio. Dopo il voto di fiducia, il voto definitivo della legge di bilancio dovrebbe arrivare all'alba.