Legge di bilancio con errore: passa un emendamento da 450 milioni ma i fondi non ci sono

Ancora un ostacolo nel cammino che porta all'approvazione della legge di bilancio, la prima del governo Meloni. Nel corso dei lavori in commissione è stato approvato un emendamento in sostegno dei Comuni, ma i soldi per la copertura non ci sono. In pratica, si è dato l'ok a erogare dei soldi che non abbiamo.

Cosa significa? Che l'emendamento salta e che la manovra deve tornare rapidamente in commissione alla Camera per correggere l'errore. Nello specifico si tratta di una proposta del Pd che destinava 450 milioni ai Comuni.

Non è un caso isolato. Già in passato è accaduto che un provvedimento dovesse tornare in commissione anche per pochi minuti per correggere errori di copertura. L'errore in questo caso costa. In senso stretto perché l'emendamento valeva, come detto, quasi mezzo miliardo e in senso figurato perché farà rallentare ancora - di poco assicurano dalla maggioranza - il primo ok dell'Aula di Montecitorio, già slittato di fatto alla vigilia di Natale.